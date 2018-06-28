حصاد الاقتصاد المصرى اليوم 28-6-2018

كتب هانى الحوتى

شهد الاقتصاد المصرى اليوم الخميس 28-6-2018، مجموعة متنوعة من الأخبار الهامة على رأسها إبقاء لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزى المصـرى، على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 16.75% و17.75% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى 17.25% وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 17.25%.

تثبيت أسعار الفائدة

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزى المصـرى فى اجتماعهـا مساء اليـوم الخميس، الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 16.75% و17.75% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى 17.25% وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 17.25%.

ويلجأ المصريون فى أوقات التباطؤ الاقتصادى، وارتفاع معدلات التضخم التى وصلت الشهر الماضى إلى 11%، إلى توظيف فوائض أموالهم فى ملاذات استثمارية آمنة ومربحة تحقق لهم عائدًا يمتص الآثار التضخمية – ارتفاع مستوى أسعار السلع والخدمات – وتعمل تلك الأوعية الاستثمارية على تنمية الموارد المالية عبر عدة وسائل.

انخفاض الأرز 500 جنيه

3 أسباب دفعت طن الأرز إلى الانخفاض 500 جنيه خلال 48 ساعة بالسوق المحلى المصرى، السبب الأول يرجع لإعلان وزارة التموين عن رغبتها فى استيراد كميات أرز خلال الفترة المقبلة لتغطية احتياجات السوق المحلى، مما دفع التجار لإخراج مخزون الأرز وعرضه بالسوق، فحدثت حالة من زيادة المعروض وبالتالى انخفض سعر الطن إلى بهذا الشكل، وفى الوقت ذاته انخفضت أسعار الأرز ببوصات السلع العالمية حيث سجل سعر تداولات شهر يوليو 2018 فى بورصة شيكاغو 10.90 دولار لقنطار الأرز الواحد بعدما كان 13.60 دولار للقنطار.

وقال أحمد عامر خبير البورصات السلعية، إن الأسعار لم تهبط محلياً فقط للأسباب السابقة ولكن الانخفاض على كافة المستويات العالمية، وبخاصة الدول التى تتربع على قائمة تصدير هذه السلعة المهمة فى العالم فقد انخفض سعر الأرز الأبيض الهندى كسر 5% إلى 398 دولار للطن وانخفض سعر الأرز الأبيض التايلاندى كسر 5% إلى 420 دولار وانخفض سعر الأرز الأبيض الفيتنامى كسر 5% إلى 415 دولار للطن وانخفض سعر طن الأرز الأبيض كسر 5% الباكستانى إلى 495 دولار.

11 مليار دولار ميزان مدفوعات

أعلن البنك المركزى عن تحقيق فائض كلى بميزان المدفوعات ليبلغ 11 مليار دولار خلال الـ9 أشهر الأولى من العام المالى الجارى 2017 -2018، وذلك من يوليو 2017 وحتى مارس 2018.

وذكر البنك - فى بيان اليوم الخميس، أن العجز فى حساب المعاملات الجارية استمر فى التحسن خلال الـ9 أشهر من العام المالى الجارى، حيث تراجع بنحو 57.5% بنحو 7.2مليار دولار ليقتصر على نحو 5.3 مليار دولار مقابل نحو 12.5 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من السنة المالية السابقة، كمحصلة فى الميزان الخدمى بمعدل 138.2%..كما ارتفع صافى التحويلات الجارية بمعدل 23.2% وتراجع العجز فى الميزان التجارى بمعدل 1.3%".

وأرجع البنك ذلك إلى استمرار الأثر الإيجابى لقرار تحرير سعر الصرف على معاملات الاقتصاد المصرى مع العالم الخارجي، كما أسفرت المعاملات الرأسمالية والمالية عن تحقيق صافى تدفق للداخل بلغ نحو 19 مليار دولار مقابل 27.1 مليار دولار.

البورصة تربح 8.8 مليار جنيه

أنهت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين من المؤسسات المصرية، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 8.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 910.826 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول 201 مليون ورقة مالية بقيمة تتجاوز 1.6 مليار جنيه عبر تنفيذ 24 ألف عملية، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 79.5% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 15.63%، والعرب على 4.86% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 35.12% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 64.87%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة بلغت 16.4 مليون جنيه، 30.6 مليون جنيه، 1036 جنيه، 30.6 مليون جنيه، 33.2 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية للشراء بقيمة 110.8 مليون جنيه، على التوالى.

تثبيت سعر الدولار الجمركى

أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، اسـتمرار تثبيـت سـعـر الدولار الجمـركــى على معدلاته الحالية، بقيمة 16 جنيها، بداية من أول يوليو 2018 ولمدة شهر حتى 31-7-2018.

وأشار وزير المالية إلى أن سعر الدولار الجمركى يدور حول نسبة 90% من سعر الدولار السائد فى السوق المصرفية.