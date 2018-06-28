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حصاد أهم الأخبار.. وزير التعليم: الأول فى الثانوى الفندقى عمره 50 عاما

الخميس، 28 يونيو 2018 05:10 م
حصاد أهم الأخبار.. وزير التعليم: الأول فى الثانوى الفندقى عمره 50 عاما حصاد الأخبار
كتب سيد الخلفاوى
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نشر الموقع الإلكترونى لـ"اليوم السابع" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المهمة فى مقدمتها إقرار المجلس الأعلى للجامعات لبدء الفصل الدراسى الأول 22 سبتمبر 2018، ويقدم "اليوم السابع" للقراء حصاد أهم الأخبار وقرارات الوزارات التى نشرت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم:
 
 
وزير الإسكان
 
مجمع ترفيهى 
 
رئيس جامعة القاهرة
 
 
وزيرة الصحة
 
 
 
مستشفى زايد التخصصى
 
رئيس جهاز حماية المستهلك
 
المصيلحى
 
وزير التموين
 
 
وزيرة التضامن
 
 
وزيرة الهجرة
 
 
وزير القوى العاملة
 
 
الأول على الدبلومات الفنية
 
 
مؤتمر التعليم 
 
 
وزير التعليم
 
امتحانات الثانوية العامة
 
وزير الكهرباء
 
الأرصاد
 

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