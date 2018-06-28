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حبس متهم بقضية "أنصار الشريعة" سنة بتهمة إهانة المحكمة

الخميس، 28 يونيو 2018 06:45 م
حبس متهم بقضية "أنصار الشريعة" سنة بتهمة إهانة المحكمة مسلحون-أرشيفية
كتب إيهاب المهندس
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بعد تأجيل الدائرة 11 إرهاب، بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الخميس، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، جلسة محاكمة 23 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"كتائب أنصار الشريعة"، لـ 14 يوليو المقبل لاستكمال مرافعة الدفاع، قررت المحكمة حبس المتهم محمد عنتر سنة بتهمة إهانة المحكمة بعد قيامة بالطرق على القفص الزجاجى والتشويش على سير الجلسة.

كان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة 23 متهمًا لمحكمة الجنايات، بعدما كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن السيد السيد عطا، 35 سنة، ارتكب جرائم إنشاء وإدارة جماعة كتائب أنصار الشريعة، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستباحة دماء المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى بالمجتمع.

 


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