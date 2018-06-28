حبس عاطل 4 أيام لاتجاره فى الهيروين والأقراص المخدرة بالمعصرة

كتب على عبد الرحمن

أمرت نيابة حلوان الجزئية، بحبس عاطل أربعة أيام على ذمة التحقيقات، فى اتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة، بدائرة قسم شرطة المعصرة.

كانت معلومات وردت لضباط مباحث قسم شرطة المعصرة، برئاسة المقدم إيهاب الصعيدى، رئيس المباحث، مفادها أن "إ.م" 28 سنة عاطل يزاول نشاطا غير مشروع فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة ويتخذ من منطقة سكنه بدائرة القسم مكانا لنشاطه الإجرامى.

وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكن النقيب كريم محمد عبد العاطى الضابط بمباحث القسم وبصحبته القوة المرافقة من ضبطه وبحوزته 4000 قرص مخدر، كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 40 جرام، طبنجة صوت معدلة عيار 9 مم، وطلقتين من ذات العيار ومبلغ مالى 13000 جنيه وهاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والسلاح النارى بقصد الدفاع ، فتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق، وأصدرت قرارها السابق.