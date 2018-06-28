حبس المتهم الثالث فى واقعة مصرع حداد لمدة 4 أيام

كتب عامر مصطفى

أمر مصطفى مخلوف، وكيل نيابة حوادث حوادث شرق القاهرة، بإشراف المستشار إسلام الجوهرى، رئيس النيابة، بحبس عامل متهم بقتل حداد بصحبة اثنين آخرين لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيق، وذلك بعدما صرحت النيابة بدفن جثة الحداد والذى لقى مصرعه.

وكانت النيابة قد أمرت بحبس المتهمين السابقين على ذمة التحقيق حيث ترجع تفاصيل الواقعة الى ورود بلاغٌ إلى قسم شرطة المرج يفيد بمقتل حداد على يد صديقه بمنطقة عزبة النخل.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، حيث تبيَّن أن السبب يرجع إلى وجود خلافات مادية بين المجني عليه "مصطفى.ج"، وبين صديق المتهم، واتفق المتهم "محمد.ص" مع صديقه على أنه سوف يعيد له المبالغ المالية التى لدى المجني عليه.

وقام المتهم "محمد.ص" ومتهم آخر "محمد.ج" بالترصد للمجني عليه، وانتظره فى إحدى مناطق المرج، وبمجرد رؤيته أسرع إليه وقام بالتعدي عليه بسلاح أبيض "مطواة"، فى منطقة القدم مما أدى إلى سقوطه غارقًا فى دمائه.