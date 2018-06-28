جامعة الأزهر تعلن فتح باب التقدم لـ 25 وظيفة قيادية

كتب لؤى على

أعلنت جامعة الأزهر، فتح باب التقدم على عدد من الوظائف القيادية بالجامعة،وحتى 25 يوليو المقبل، حيث يبلغ عدد الأشخاص المطلوبين للوظائف 25 شخصًا.

وأوضحت الجامعة أنه على من يرغب فى شغل الوظيفة، التقدم بطلب للأمانة الفنية بالإدارة العامة للشئون الإدارية بإدارة الجامعة بمدينة نصر، طبقا للنموذج المعد لذلك.

الشروط والمستندات المطلوبة

​أن يكون مستوفيا لشروط شغل الوظيفة المعلن عنها طبقا لبطاقة الوصف.

أن يرفق بطلبه المستندات الدالة على مستوى المهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظيفة وإنجازاته السابقة.

أن يقدم مقترحا وافيا لتطوير الوحدة أو أحد أنشطتها الرئيسية لتحسين أدائها وتطوير الأنظمة التى تحكم العمل وتبسط إجراءاته بما يحقق رضا المواطنين.

جميع الأوراق المقدمة من أصل+ 4 صور، مع العلم بأنه لن يلتفت إلى الطلبات التى ترد قبل الموعد أو التى ترد بعد انتهاء موعد الإعلان أو غير المستوفاة للشروط.