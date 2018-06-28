"تموين الجيزة" يعقد اجتماعا اليوم لوضع الأسعار الاسترشادية لسوق 6 أكتوبر

تعقد مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة اجتماعا اليوم، بمشاركة التجار ومديرية التموين وإدارة مباحث التموين وإدارة المتابعة بالمحافظة، لوضع أسعار استرشادية للخضر والفاكهة، وفقا لغرفة العمليات التى تم تشكيلها بسوق الجملة بـ6 أكتوبر.

وقال هشام كامل، وكيل تموين الجيزة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن هذا الاجتماع يأتى فى اطار خطوات المحافظة لتطبيق الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء على المواطنين، وبتوجيهات من اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة.

وأشار كامل، إلى أنه تم التنبيه على الالتزام بتلك الأسعار فى كافة أحياء ومراكز المحافظة، وأنه فى حالة عدم الالتزام بتلك الأسعار والمغالاة من قبل التجار، فسيتم حرمان التجار من تداول تلك السلع المغالى فى أسعارها.