تكثيف تشغيل رحلات مصر للطيران القادمة من الأراضى المقدسة لإنهاء موسم العمرة

كتب محمد طنطاوى

يشهد مطار القاهرة الدولي والمطارات المصرية، تكثيف الشركة الوطنية مصر للطيران من رحلاتها العائدة من الأراضي المقدسة قبل يومين من انتهاء الجسر الجوى وموسم العمرة لشهر رمضان.

وفي هذا السياق، وصل مطار القاهرة الدولي 3 آلاف و734 معتمرا قادمين من الأراضي المقدسة على متن 18 رحلة لمصر للطيران قادمة من مطار جدة ومطار المدينة المنورة بعد ادايهم لمناسك العمرة، كما تم تسيير عدد من الرحلات الى مطارات برج العرب الدولي والأقصر.

وقامت سلطات المطار ومصر للطيران بتخصيص فرق من العلاقات العامة بالشركتين للعمل على سرعة إنهاء إجراءات وصولهم وتقديم كافة الخدمات خاصة لذوى الاحتياجات وكبار السن والسيدات وتوجيههم نحو بوابات الخروج وطرق إنهاء إجراءات الوصول.