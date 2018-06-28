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"تعليم القاهرة": 6 طالبات من الصم وضعاف السمع أوائل الدبلوم الفني بالمطرية

الخميس، 28 يونيو 2018 11:31 م
"تعليم القاهرة": 6 طالبات من الصم وضعاف السمع أوائل الدبلوم الفني بالمطرية طارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتب سيد الخلفاوى
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قال محمد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، ان اوائل الدبلوم الفنى للصم وضعام السمع على مستوي الجمهورية من إدارة المطرية التعليمية، مقدما التهنئة للطالبات اللاتى حصلن على المركز الاول، وفريق العمل المتميز من المديرية والادارة والمدرسة متمنيا مزيدا من التقدم والتفوق للجميع.  
 
وقال عطية ان الطالبة هايدي ممدوح نجيب حصلت علي المركز الأول،  من مدرسة الأمل بادارة المطرية،  أما بالمركز الثاني فجاءت الطالبة آيه محمد خالد من نفس المدرسة،  والمركز الثالث للطالبة امنية عبد المنعم حسن، المطرية، والثالث مكرر للطالبة ياسمين نبيل محمد،،المطرية،  اما المركز الرابع فللطالبة  مارينا محب رزق الله من مدرسة أمل صلاح الدين، والمركز الخامس الطالبة ريم خالد محمد من، مدرسة أمل مديحة قنصوة.
 
 

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