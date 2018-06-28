تعرف على تصنيف شركات القابضة للصناعات الكيماوية من حيث الربح والخسارة

كتب عبد الحليم سالم

صنفت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية -إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام- شركاتها التابعة إلى 5 مجموعات بحسب الحالة الفنية والربح والخسارة تعرف عليها.

1 - المجموعة الأولى وتضم شركات الشرقية للدخان "إيسترن كومبانى"، والصناعات الكيماوية المصرية كيما، وسيناء للمنجنيز، ومصر لصناعة الكيماويات، وصناعة آليات ومهمات وسائل النقل، والمكس للملاحات، والمحاريث والهندسة.

والشركات السابقة بحسب تصنيف القابضة هى شركات رابحة، وهناك مجال لتعظيم ربحيتها مع إمكانية زيادة الصادرات.

2 - المجموعة الثانية تضم شركات قليلة الربحية، وبعضها لا يحقق فائضًا من الأنشطة التجارية وهى شركات النصر للملاحات، والمصرية للأحذية باتا، والنصر لمنتجات الكاوتشوك "ناروبين"، والنصر للأسمدة والصناعات الكيماوية.

3 - المجموعة الثالثة تضم شركات خاسرة وفى حاجة إلى ضخ استثمارات لإعادة توازنها الننى والمالى، وهى شركة الدلتا للأسمدة، العامة لصناعة الورق راكتا، ومطابع محرم، والمصرية للمواسير "سيجوارت"، والنصر للأجهزة الكهربائية "نيازا".

4 - المجموعة الرابعة تضم شركتين شديدتى التعثر، وتعانى من خلل فنى ومالى كبير وتسعى القابضة إلى تخفيض خسائرها وهى النقل والهندسة والقومية للأسمنت.

5 – المجموعة الخامسة تضم شركات لا تزال محل مشكلات، منها مشكلات مع مستثمرين، وهى الشركات العائدة للدولة وهى المراجل البخارية وسيمو للورق وطنطا للكتان.