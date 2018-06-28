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تأجيل محاكمة متهمين باستعراض القوة لإجبار مواطن على دفع 500 جنيه لـ28 أغسطس

الخميس، 28 يونيو 2018 07:42 م
تأجيل محاكمة متهمين باستعراض القوة لإجبار مواطن على دفع 500 جنيه لـ28 أغسطس محكمة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار على النمر، محاكمة شقيقان بتهمة استعراض القوة ضد مواطن لجلسة 28 أغسطس،
عقدت الجلسة بعضوية المستشارين محمد حسنى العالم، وطارق خميس وأيمن فرحات، وأمانة سر شريف محمد و خالد شعبان.
 
وأسندت النيابة للمتهمين محمد عبد القادر "سائق" وشقيقه  حسن " بائع غنم "، تهمة استعراض القوة والتلويح بالعنف ضد المجنى عليه على إبراهيم، بقصد ترويعه وإلحاق الأذى به والتأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه لإرغامه على دفع 500 جنيه، كما أسندت النيابة للمتهمين تهمة الشروع فى قتل المجنى عليه من غير سبق إصرار ولا ترصد وذلك بالانقضاض عليه مسددين له عدة طعنات بمواطن الحياة بجسدة قاصدين من ذلك إزهاق روحه.

 


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