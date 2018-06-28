video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 28 يونيو 2018 09:37 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

بدء دخول طلاب الثانوية بأكتوبر لأداء امتحان مادة الكيمياء

الخميس، 28 يونيو 2018 08:59 ص
بدء دخول طلاب الثانوية بأكتوبر لأداء امتحان مادة الكيمياء امتحانات الثانوية العامة 2018
كتبت آية دعبس
إضافة تعليق

بدأت منذ قليل، طالبات الثانوية العامة بلجان مدرسة السيدة خديجة الثانوية للبنات، بمدينة 6 أكتوبر، دخول اللجان لأداء امتحان مادة الكيمياء، لشعبة العلوم والرياضيات.

الجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة انطلقت الأحد 3 يونيو الجارى فى التاسعة صباحا وتنتهى 1 يوليو المقبل ؛ ويؤدى الطلاب امتحاناتهم فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية، حيث يختبر قرابة 656 ألف طالب وطالبة من مختلف المحافظات، حيث يستمر الطلاب فى الامتحانات لمدة 10 أيام تخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.

 ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألفًا و898 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفًا و716 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.

 

 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"اليوم السابع" فى منزل الأولى على الجمهورية بـ"الدبلومات الفنية":" تفوقت بالدبلوم وشقيقتى بالثانوية العامة.. كنت متفوقة بالإعدادية وفضلت التعليم الفنى.. أسرتى لم ترفض التحاقى به وكنت متأكدة من تفوقى

الثانوية العامة

الثانوية العامة 2018

امتحانات الثانوية العامة 2018

تسريب امتحان الكيمياء

امتحان الكيمياء 2018




لا تفوتك
مجدى عبد الغنى عن ضحكه بمباراة روسيا: مطلوب منى البكاء.. والإبراشى: بكينا فى البيوت

مجدى عبد الغنى عن ضحكه بمباراة روسيا: مطلوب منى البكاء.. والإبراشى: بكينا فى البيوت

"الرى": البحيرة الأعلى فى رى الأراضى.. والقاهرة الأكثر استهلاكًا لمياه الشرب

"الرى": البحيرة الأعلى فى رى الأراضى.. والقاهرة الأكثر استهلاكًا لمياه الشرب

الداخلية تتأهب لتأمين البلاد فى الذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو.. العمليات الخاصة والتشكيلات الأمنية تؤمن مؤسسات الدولة والمبانى الحيوية والسجون.. ووزير الداخلية: اتخاذ أعلى درجات الحذر واليقظة

الداخلية تتأهب لتأمين البلاد فى الذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو.. العمليات الخاصة والتشكيلات الأمنية تؤمن مؤسسات الدولة والمبانى الحيوية والسجون.. ووزير الداخلية: اتخاذ أعلى درجات الحذر واليقظة

"الرباعى العربى"يتحرك ضد قطر أمام محكمة العدل لحماية الطيران المدنى.. ماذا خسر طيران الدوحة فى عام المقاطعة؟ انخفاض إيرادات الخطوط إلى الثلث.. مطار حمد يواصل نزيف الدولارات و الإمارة تفشل فى إبرام الاتفاقيات

"الرباعى العربى"يتحرك ضد قطر أمام محكمة العدل لحماية الطيران المدنى.. ماذا خسر طيران الدوحة فى عام المقاطعة؟ انخفاض إيرادات الخطوط إلى الثلث.. مطار حمد يواصل نزيف الدولارات و الإمارة تفشل فى إبرام الاتفاقيات

أهداف مباريات اليوم الأربعاء فى كأس العالم.. ألمانيا تودع المونديال

أهداف مباريات اليوم الأربعاء فى كأس العالم.. ألمانيا تودع المونديال

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة