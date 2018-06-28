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الخميس، 28 يونيو 2018 09:38 ص
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بدء دخول الطلاب إلى اللجان بمدارس القاهرة لأداء امتحانى الجغرافيا والكيمياء

الخميس، 28 يونيو 2018 08:58 ص
بدء دخول الطلاب إلى اللجان بمدارس القاهرة لأداء امتحانى الجغرافيا والكيمياء امتحانات الثانوية العامة 2018
ماجد تمراز
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سمحت قوات تأمين اللجان، منذ قليل، للطلاب بدخول اللجان بمدارس الخديوية الثانوية بنين، والحلمية التجريبية المشتركة، والمحمدية الإعدادية بنات، والمحمدية التجريبية، والبهية البرهانية الإعدادية بنات، وذلك قبل بدء امتحانى الجغرافيا والكيمياء، لاستكمال إجراءات التفتيش التى تتم قبل جلوسهم وتوزيع أوراق الأسئلة عليهم.

يذكر أن امتحانات الثانوية العامة انطلقت 3 يونيو الجارى وتنتهى 1 يوليو المقبل، ويؤدى قرابة 656 ألف طالب وطالبة من مختلف المحافظات فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية، وتستمر الامتحانات لمدة 10 أيام تخللتها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.

ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألفًا و898 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفًا و716 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى رياضة و264 ألفا و697 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.


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