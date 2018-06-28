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الخميس، 28 يونيو 2018 01:46 م
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بدء تنفيذ مبادرة البنك المركزى لتسوية الديون المتعثرة بالبنوك اليوم

الخميس، 28 يونيو 2018 11:47 ص
بدء تنفيذ مبادرة البنك المركزى لتسوية الديون المتعثرة بالبنوك اليوم طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى
كتب – أحمد يعقوب
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قالت مصادر مصرفية إن مبادرة لتسوية المديونيات المتعثرة للشركات بأرصدة أقل من 10 ملايين جنيه وكافة مديونيات العملاء من الأفراد غير شاملة أرصدة البطاقات الائتمانية وفقاً للمركز فى 31 ديسمبر 2017، سواء المتخذ أو غير المتخذ ضدهم إجراءات قضائية مع البنوك المشاركة فى المبادرة سوف تبدأ اليوم الخميس، لافتة إلى أنها تأتى فى إطار تخفيف الأعباء عن المواطنين ومساعدة الشركات المتعثرة على العودة إلى العمل.
 
وأكدت المصادر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المبادرة تبدأ فى 8 بنوك، على أن تضاف إليها بنوك أخرى خلال ألفترة المقبلة وفقًا لرغبة تلك البنوك، مؤكدة أنه من المتوقع أن يستفيد من هذه المبادرة أكثر من 3500 شركة و337 ألفًا من الأفراد فى بنوك الأهلى المصرى، بنك مصر، بنك القاهرة، البنك المصرى لتنمية الصادرات، البنك العقارى المصرى العربى، البنك الزراعى المصرى، المصرف المتحد، بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى.
 

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الديون المتعثرة

مبادرة الديون المتعثرة

الديون المتعثره

تسوية المديونيات




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