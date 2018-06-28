بالأسماء..البابا تواضروس يعين 17 كاهنًا جديدًا للخدمة بكنائس القاهرة والمهجر

عين (سام) قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية اليوم الخميس، 17 كاهنًا جديدًا للخدمة بالقاهرة والمهجر، وذلك بحضور عدد من الآباء الأساقفة.

كان قداسة البابا قد صلى قداس السيامة( طقس تعيين الكهنة) صباح اليوم بالدير وشاركه عدد من الآباء الأساقفة والكهنة وسط حضور كثيف من الشعب. وعقب صلاة الصلح تمم البابا تواضروس سيامة القس اسطفانوس كاهنًا لكنيسة السيدة العذراء بولاية نيو جيرسي بالولايات المتحدة الامريكية و ١٦ آخرين للخدمة بكنائس القاهرة وهم: ١. القس أنطونيوس كاهن لكنيسة السيدة العذراء بالزيتون بالقاهرة

٢. القس شنودة كاهن لكنيسة السيدة العذراء بالزيتون بالقاهرة.

٣. القس أثناسيوس لكنيسة السيدة العذراء والملاك ميخائيل بالمليحة بالقاهرة.

٤. القس مويسيس لكنيسة الشهيد مار جرجس حمامات القبة بالقاهرة.

٥. القس كيرلس لكنيسة الشهيد العظيم مار جرجس حمامات القبة بالقاهرة.

٦. القس إرميا لكنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوي بالتجمع الخامس بالقاهرة.

٧. القس يوحنا لكنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوي بالتجمع الخامس بالقاهرة.

٨. القس يوسف لكنيسة القديسة مريم العذراء والقديس الأنبا بيشوي بالتجمع الخامس بالقاهرة.

٩. القس يوحنا لكنيسة السيدة العذراء والأنبا تكلا بالعبور بالقاهرة.

١٠. القس أنطونيوس لكنيسة السيدة مريم العذراء والشهيد مارجرجس بالشروق القاهرة

١١. القس يوسف لكنيسة السيدة العذراء والأنبا أنطونيوس بمدينة بدر بالقاهرة.

١٢. القس يوسف لكنيسة مارجرجس بالزاوية الحمراء.

١٣. القس توماس لكنيسة مار جرجس بالزاوية الحمراء بالقاهرة.

١٤. القس يوسف لكنيسة الشهيدة بربارة بالشرابية بالقاهرة.

١٥. القس أبرآم لكنيسة الشهيد مار مينا والملاك رافائيل بالألف مسكن بعين شمس بالقاهرة.

١٦. القس جورجيوس لكنيسة الملاك ميخائيل والأنبا موسى الأسود بعزبة الهجانة بالقاهرة.