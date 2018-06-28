الوطنية للانتخابات: تنظيم عدة ورش عمل الفترة المقبلة لتقييم التجربة

كتبت هدى أبو بكر

قال المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث باسمها، إن الهيئة تقوم حاليا بعملية تقييم تجربة الانتخابات الرئاسية 2018، وهى التجربة الأولى للهيئة، والتى وجدت إشادة من الجميع داخل مصر وخارجها، وذلك بهدف الوصول إلى نجاح أكبر فى التجارب القادمة فى الاستحقاقات الدستورية.

وأشار فى تصريح لـ "اليوم السابع"، أن ورشة العمل التى عقدتها الهيئة، الثلاثاء، بمشاركة وزير الهجرة ونائب وزير الخارجية ورئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، تأتى فى هذا الإطار، مضيفا، أن الهيئة ستعقد مجموعة من ورش العمل الفترة القادمة، لتقييم عناصر العملية الانتخابية، وزيادة التوعية بمقومات نجاحها، والتى يندرج تحتها المشاركة الفعالة من جميع فئات المجتمع، والدور الذى تقوم به منظمات المجتمع المدنى فى المتابعة، وكذا التغطية الإعلامية.

وتابع، أن الورشة التى عقدتها الهيئة حول مشاركة المصريين بالخارج انتهت لتوصيات من بينها اقتراح بعض مشروعات القوانين التى تيسر مهمة تصويت المصريين فى الخارج فى الاستحقاقات الدستورية، وكذا مخاطبة وزارة الخارجية لتكثيف تدريب المشاركين فى عملية الإشراف على العملية الانتخابية من الدبلوماسيين وغيرهم لتسهيل مهمتهم فى الإشراف على الانتخابات.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، قد نظمت، الثلاثاء، ورشة عمل حول مشاركة المصريين فى الخارج فى الانتخابات، بعنوان "المصريين فى الخارج وتحديات المشاركة الفعالة فى الانتخابات".