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النيابة تطلب التحريات حول ضبط 410 كيلو دواجن فاسدة داخل مجزر بحلوان

الخميس، 28 يونيو 2018 10:36 ص
النيابة تطلب التحريات حول ضبط 410 كيلو دواجن فاسدة داخل مجزر بحلوان محكمة -أرشيفية
كتب على عبد الرحمن
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تباشر نيابة حلوان الجزئية تحقيقاتها فى ضبط 410 كيلو دواجن مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، داخل مجزر فى دائرة قسم شرطة حلوان، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، وإرسال عينة من المضبوطات إلى معامل وزارة الصحة لتحليلها وإعداد تقريرا بها.
 
وكان قد تلقى ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة، معلومات مفادها أن "محمد.ا" 29 سنة مسئول عن مجزر دواجن بدائرة قسم شرطة حلوان يدير المجزر بدون ترخيص ويحوز كميات كبيرة من المواد الغذائية "دواجن" مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمى داخل المجزر.
 
ومن خلال التحريات تبين صحة المعلومات، وتم استهدافه بمأمورية، أسفرت عن ضبطه وعثر بداخل المجزر على 410 كيلو دواجن، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأى مستندات تدل على مصدرها وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.
 
وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، فتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

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