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النيابة تستعلم عن الحالة الصحية للمصابين باختناق فى حريق محول كهرباء بإمبابة

الخميس، 28 يونيو 2018 07:33 م
النيابة تستعلم عن الحالة الصحية للمصابين باختناق فى حريق محول كهرباء بإمبابة حريق-أرشيفية
كتب سليم على
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استعلمت نيابة شمال الجيزة، عن الحالة الصحية للمصابين باختناق فى حريق هائل فى محول كهرباء بمنطقة إمبابة، كما طالبت بسرعة تحريات الأجهزة الأمنية، لمعرفة تفاصيل الواقعة.
 
كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بمحافظة الجيزة، قد تلقت إخطارا من النجدة بنشوب حريق بمحول كهرباء بمنطقة إمبابة حول دائرة القسم، الأمر الذي قامت على إثره الحماية المدنية بالجيزة بالدفع بسيارتى إطفاء وإسعاف وفرض كردون أمنى بمحيط موقع الحريق فى محاولة للسيطرة السريعة عليه.
 
وقامت الحماية المدنية بنقل المصابين على الفور لأقرب مستشفى فى الجيزة، لإسعافهم بسبب حالة الاختناق التى أصيبوا بها نتيجة الحريق.
 
 
 
 
 
 

 


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