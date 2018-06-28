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خالد صلاح
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"الموانئ" الكويتية: توقف حركة الملاحة البحرية مجددا لسوء الأحوال الجوية

الخميس، 28 يونيو 2018 03:42 م
"الموانئ" الكويتية: توقف حركة الملاحة البحرية مجددا لسوء الأحوال الجوية ميناء الكويت ـ صورة أرشيفية
الكويت (أ ش أ)
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أعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية، اليوم الخميس، مجددًا، وقف حركة الملاحة البحرية فى موانئ الشويخ والشعيبة والدوحة؛ بسبب سوء الأحوال الجوية التى تتعرض لها الكويت حاليًا من غبار وسرعة رياح؛ وذلك بعد ساعات من استئنافها صباح اليوم.

وأوضحت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية - فى بيان صحفى تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت نسخة منه - أن حركة عمليات الموانئ توقفت، بناءً على الإفادات الميدانية من مديرى العمليات البحرية.

وكانت مؤسسة الموانئ الكويتية، قد أعلنت صباح اليوم استئناف حركة الملاحة البحرية فى الموانئ الكويتية عقب إيقافها أمس بسبب سوء الأحوال الجوية؛ وذلك بعد تحسن ملموس فى الطقس.

يشار إلى أن إدارة الأرصاد الجوية الكويتية، قد حذرت - على موقعها الالكترونى – اليوم، من انخفاض فى الرؤية الأفقية، ونشاط فى الرياح الشمالية الغربية، قد تزيد سرعتها عن 60 كيلو مترا/الساعة، مع كونها مثيرة للغبار، وهو ما سيؤدى إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية إلى أقل من 500 متر على بعض المناطق، خاصة المكشوفة منها، ما قد يؤدى إلى ارتفاع الموج إلى أكثر من 7 أقدام.

 


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