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المشدد 5 سنوات لمتهم بحيازة مفرقعات فى منشأة القناطر

الخميس، 28 يونيو 2018 02:51 م
المشدد 5 سنوات لمتهم بحيازة مفرقعات فى منشأة القناطر مفرقعات - أرشيفية
كتب إيهاب المهندس
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قضت الدائرة 21 إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الخميس، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، بالسجن المشدد 5 سنوات لمتهم فى إعادة إجراءات محاكمته فى قضية حيازة مفرقعات بمنطقة منشأة القناطر.

صدر الحكم برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلى، وأمانة سر عمر عاشور.

وجهت النيابة للمتهم مجموعة من التهم منها حيازة مفرقعات والإتلاف، والتحريض على العنف، العمدى للممتلكات العامة والخاصة، والتلويح بالعنف وإثارة الشغب، وتكدير السلم العام، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.


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