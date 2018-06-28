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المبعوث الأممى لليبيا يستنكر الاعتداء على منزل نائب رئيس المجلس الرئاسى

الخميس، 28 يونيو 2018 07:19 ص
المبعوث الأممى لليبيا يستنكر الاعتداء على منزل نائب رئيس المجلس الرئاسى المبعوث الأممى لليبيا غسان سلامة
وكالات
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استنكر المبعوث الأممى إلى ليبيا غسان سلامة الاعتداء الذى استهدف منزل نائب رئيس المجلس الرئاسى فتحى المجبرى أثناء اجتماعه مع وزير الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق ناصر الدرسي.

وأضحت بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا أن سلامة دعا "الأجهزة الأمنية إلى تحمل مسؤوليتها فى حماية المواطنين على اختلاف اتجاهاتهم السياسية ومواقفهم" مذكرًا "جميع الفرقاء فى ليبيا بقدسية صيانة الرأى الآخر وحرية التعبير، حجر الأساس فى بناء أى دولة ديمقراطية".

وكان المجبرى تعرض للاختطاف مساء الاثنين حيث قام مسلحون بتطويق منزله واقتادوه إلى وجهة مجهولة برفقة النائب فتح الله السعيطي.

 


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