القس ناصر كتكوت يفوز برئاسة مجلس الكنائس الرسولية للمرة الثالثة

أسفرت نتيجة إنتخابات المجلس العام للكنائس الرسولية في مصر عن فوز القس ناصر كتكوت برئاسة المجلس العام للكنائس الرسولية في مصر للمرة الثالثة على التوالي في أكبر جمعية عمومية حضورا فى الكنيسة.
وفقا لبيان رسمي حصل كتكوت على ٢٦٩ صوتا من إجمالي عدد الأصوات ٢٨١ صوتا
حضر الجمعية العمومية كلا من القس جورج شاكر نائب رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر والقس أكرم ناجي نائبا عن الطائفة الإنجيلية وادار العملية الانتخابية القس مودي جرجس وبشاي صادق وكمال حنا والقس بولس جرجس والقس ميلاد دوس والقس مجدي أسحق وترأس الجلسة القس ناثان كامل بصفته أكبر الأعضاء سنا.
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