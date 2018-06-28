القس ناصر كتكوت يفوز برئاسة مجلس الكنائس الرسولية للمرة الثالثة

أسفرت نتيجة إنتخابات المجلس العام للكنائس الرسولية في مصر عن فوز القس ناصر كتكوت برئاسة المجلس العام للكنائس الرسولية في مصر للمرة الثالثة على التوالي في أكبر جمعية عمومية حضورا فى الكنيسة.

وفقا لبيان رسمي حصل كتكوت على ٢٦٩ صوتا من إجمالي عدد الأصوات ٢٨١ صوتا