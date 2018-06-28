القبض على مسجل خطر وبحوزته 115 تذكرة هيروين فى زفتى

الغربية محمد طارق

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة زفتي بمحافظة الغربية، بقيادة الرائد عبد العزيز الهيتمي رئيس مباحث القسم، من القبض على مسجل خطر وبحوزته 115 تذكرة هيروين قبل ترويجها على عملائه خلال حملة أمنية بنطاق القسم.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية إخطارا من اللواء أيمن لقية مدير المباحث بالغربية بتمكن الرائد عبد العزيز الهيتمى رئيس مباحث قسم شرطة زفتى والقوة المرافقة له من ضبط " اسلام ع ن م " وشهرته إسلام راوية 33 سنة عاطل ومقيم مساكن الفندق وبحوزته 115 تذكرة هيروين تزن 200 جرام.

تم نقل المتهم لديوان القسم وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بغرض الاتجار وتم محضر رقم 2096 جنايات القسم وإخطار النيابه لتولي التحقيق.