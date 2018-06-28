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القبض على مستريح جديد جمع 2 مليون جنيه من ضحاياه بقنا

الخميس، 28 يونيو 2018 12:07 م
القبض على مستريح جديد جمع 2 مليون جنيه من ضحاياه بقنا أموال مضبوطة-أرشيفية
دينا الحسيني
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تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا برئاسة اللواء علاء العياط مدير الأمن، من ضبط شخص لقيامه بالنصب على المواطنين والإستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغت مليونى ونصف المليون بزعم توظيفها مقابل أرباح شهرية.
 
وأكدت معلومات وتحريات قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن قنا، قيام "أحمد.ف.م"  39 سنة مدير أمن بإحدى شركات تجارة المستلزمات الطبية الكائنة بدائرة مركز شرطة قوص بقنا، بالنصب والإحتيال على بعض المواطنين، والإستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها واستثمارها مقابل أرباح شهرية، وذلك من خلال الشركة التى تمتلكها زوجته منى.ف.ش – سن 30 – ربة منزل، وقيامه بتحرير عقود عرفية للمجنى عليهم ،حيث بلغت قيمة المبالغ المستولى عليها  منهم مليونى وخمسمائة ألف جنيه
 
وبسؤال المجنى عليهم  بمعرفة اللواء هشام عامر مدير المباحث وعددهم 5 أشخاص "محددين " أكدوا صحة الواقعة، وبإستدعاء المتهم ومواجهته إعترف بإرتكابه للواقعة تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 
 

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