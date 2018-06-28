القبض على مرتكبى واقعة سرقة الوحدة المحلية بدمنهور

كتبت دينا الحسينى

تمكنت أجهزة الأمن بالبحيرة من ضبط مرتكبى واقعة سرقة بعض المحتويات من داخل الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور.

كان بلاغا قد ورد لقسم شرطة دمنهور بالبحيرة من "علاء.أ.ا" 49 سنة، مسئول الأمن الإدارى بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور الكائنة بدائرة القسم والمقيم بمدينة ناصر دائرة مركز شرطة دمنهور بالبحيرة باكتشافه سرقة 2 شاشة كمبيوتر، كيسة كمبيوتر من داخل الغرفة الخاصة بقسم العلاقات العامة بالوحدة.

ومن خلال جمع المعلومات وإجراء التحريات حول الواقعة أسفرت إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من "عاصم.ن" و"محمد.ج" 22 سنة مقيمان بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأرشدا عن المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.