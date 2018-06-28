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القبض على مرتكبى واقعة بتر أصابع يد جارهم بالغربية

الخميس، 28 يونيو 2018 02:32 م
القبض على مرتكبى واقعة بتر أصابع يد جارهم بالغربية المتهمان
كتبت دينا الحسينى
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ضبطت مباحث الغربية مرتكبى واقعة بتر أصابع يد جارهم فى مشاجرة نشبت بينهم فى كفرالزيات.
 
كان المصاب وائل . ر . إ  28  سنة عامل قد اتهم اتهم كلا من محمد. م. أ سن 24 سنة عاطل سبق اتهامه فى قضية سلاح أبيض وضياء. ا. ع 23 سنة عاطل سبق اتهامه فى قضيتى مخدرات، وضرب، وعادل. إ. خ 26 سنة عاطل.. مقيمين بدائرة مركز شرطة كفر الزيات، بالتعدى عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض  وإحداث إصابته المشار إليها لخلافات سابقة بينهم.
 
على الفور وجه اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربيه من ضبط المتهمين و وبمواجهتهما إعترفا أمام اللواء ايمن لقيه مدير المباحث بارتكاب الواقعة لخلافات بينهم بسبب الجيرة.
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.
 
 

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