القبض على عاطلين استوليا على أموال طالب بالإكراه فى المقطم

إبراهيم أحمد – أحمد حربى

ألقت مباحث قسم شرطة المقطم، القبض على عاطلين استوليا على 200 جنيه كرهاً عن طالب تحت تهديد السلاح فى المقطم.

البداية كانت أثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة المقطم بشارع المقطم القديم دائرة القسم، حيث سمعت القوة صوت استغاثة شخص، يدعى عمر.ح.م.ن. 20 سنة طالب، والذى أكد أنه حال سيره بمحل البلاغ استوقفه شخصان يستقلان دراجة بخارية " أدلى بأوصافهما التقريبية " واستوليا منه على مبلغ مالى 200 جنية كرهاً عنه تحت تهديد سلاح أبيض "مطواة" ولاذا بالفرار.

وبتمشيط المنطقة وتتبع خط سير هروب المتهمين تم ضبطهما وتبين أنهما كلا من محمد.ا.ط.م. 24 سنة عاطل والسابق اتهامه فى قضيتين أخرهما 8258 لسنة 2015 م المقطم "مخدرات"، وإسلام.ر.ع.ح. 20 سنة عاطل، حال استقلالهما الدراجة البخارية رقم ف س و 345 ماركة هوجن " قيادة الأول " وبحوزتهما المبلغ المالى المستولى عليه وسلاح أبيض "مطواة" المستخدم فى ارتكاب الواقعة.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وبسؤال المجنى عليه تعرف على المتهمان واتهمهما بسرقته بالإكراه، فتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق، وجارى تطوير مناقشتهما عما ارتكباه من حوادث أخرى.