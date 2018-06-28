القبض على شخص بالجيزة لاتهامه بالنصب على المواطنين بزعم توظيفهم

كتبت دينا الحسينى

ألقت مباحث الأموال العامة بالجيزة القبض على شخص لقيامه بالنصب والاستيلاء على مبالغ مالية من المواطنين بزعم قدرته على تعيينهم بالشركات والمصانع الخاصة.

جاء القبض على المتهم بعدما أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بالجيزة قيام "إسلام.إ.ن" 25 سنة مدير مسئول بإحدى الشركات، ومقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال النصب والاحتيال على الشباب من راغبى العمل داخل البلاد، وإيهامهم بقدرته على تعيينهم بوظائف بالشركات والمصانع الخاصة عن طريق استقطابهم بموقع إلكترونى على شبكة الإنترنت نظير الاستيلاء منهم على مبالغ مالية، وأنه يتخذ من مكتب مستأجر وكائن بدائرة قسم شرطة الطالبية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى لمقابلة ضحاياه من الشباب راغبى العمل.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم المذكور بالمكتب المشار إليه وبتفتيشه عثر بداخله على ألفى كشف خاص بيانات وأسماء ومعلومات الشباب الراغبين فى العمل و1200 طلب خطاب ترشيح للوظائف مدون بها بيانات راغبى الحصول على تلك الوظائف الممهورة بتوقيعاتهم، ومجموعة كبيرة من أوراق السيرة الذاتية لراغبى الحصول على الوظائف ومجموعة كبيرة من الإيصالات الدالة على استلام المتهم مبالغ مالية كبيرة من ضحاياه ومبلغ مالى حصيلة نشاطه المؤثم.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الواقعة، وبمناقشة المجنى عليهم اتهموا المذكور بالنصب والاحتيال، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.