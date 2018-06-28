العبادى يتعهد الاقتصاص من جهاديين أعدموا رهائن

تعهد رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى الاقتصاص من عناصر في تنظيم داعش متورطين بإعدام مجموعة من الرهائن عثرت على جثثهم القوات العراقية الأربعاء.

وكانت القوات الأمنية عثرت الأربعاء على جثث ثمانية أشخاص قرب طريق بغداد كركوك، بينهم ستة مخطوفين ظهروا فى فيديو لتنظيم داعش الأسبوع الماضى، بحسب ما أكد مسؤول أمنى لوكالة فرانس برس.

وقال العبادى خلال اجتماع فى قيادة العمليات المشتركة بحضور وزيرى الداخلية والدفاع إن "قواتنا الامنية والعسكرية ستقتص بقوة من الخلايا الإرهابية"، لافتا إنه "يوم أمس شهد ضربة ناجحة على خمسة مواقع إرهابية أدت إلى القضاء على أعداد كبيرة من الدواعش".

واضاف مقدما التعازي الى عائلات القتلى "وعد منا بأننا سنقتل من ارتكبوا هذه الجريمة او نمسكهم وكما وعدنا سابقا بتحرير الارض".