video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 28 يونيو 2018 07:12 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

العبادى يتعهد الاقتصاص من جهاديين أعدموا رهائن

الخميس، 28 يونيو 2018 06:38 م
العبادى يتعهد الاقتصاص من جهاديين أعدموا رهائن العبادى
إضافة تعليق

تعهد رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى الاقتصاص من عناصر في تنظيم داعش متورطين بإعدام مجموعة من الرهائن عثرت على جثثهم القوات العراقية الأربعاء.

وكانت القوات الأمنية عثرت الأربعاء على جثث ثمانية أشخاص قرب طريق بغداد كركوك، بينهم ستة مخطوفين ظهروا فى فيديو لتنظيم داعش الأسبوع الماضى، بحسب ما أكد مسؤول أمنى لوكالة فرانس برس.

وقال العبادى خلال اجتماع فى قيادة العمليات المشتركة بحضور وزيرى الداخلية والدفاع إن "قواتنا الامنية والعسكرية ستقتص بقوة من الخلايا الإرهابية"، لافتا إنه "يوم أمس شهد ضربة ناجحة على خمسة مواقع إرهابية أدت إلى القضاء على أعداد كبيرة من الدواعش".

واضاف مقدما التعازي الى عائلات القتلى "وعد منا بأننا سنقتل من ارتكبوا هذه الجريمة او نمسكهم وكما وعدنا سابقا بتحرير الارض".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"بغداد فى مفترق طرق".. برلمان العراق: إعادة الفرز اليدوى للانتخابات الأسبوع المقبل.. حكومة العبادى تتحول لـ "تسيير الأعمال".. وإياد علاوى يطالب بإشراف الجامعة العربية.. وإلغاء النتائج يهدد بنسف العملية السياسية

التحالف الدولى: مقتل 939 مدنيا بالخطأ فى العراق وسوريا خلال 4 سنوات

سفارة العراق تعزى شيخ الأزهر الشريف فى وفاة شقيقته

العراق

العبادى

داعش

الشرطة العراقية

أخبار العالم

أخبار العالم الآن




لا تفوتك
اللواء عباس كامل يؤدى اليمين الدستورية رئيسا للمخابرات العامة

اللواء عباس كامل يؤدى اليمين الدستورية رئيسا للمخابرات العامة

اليابان تخفض تحذيرات السفر لمصر.. وتؤكد انحسار الإرهاب بشكل ملحوظ

اليابان تخفض تحذيرات السفر لمصر.. وتؤكد انحسار الإرهاب بشكل ملحوظ

بالخطوات.. طريقة تسوية الديون المتعثرة بالبنوك وفقًا لمبادرة البنك المركزى.. مدة السداد تبدأ من اليوم ولمدة 6 أشهر.. و16.8 مليار جنيه إجمالى الفوائد المتراكمة غير المسددة.. وتستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين

بالخطوات.. طريقة تسوية الديون المتعثرة بالبنوك وفقًا لمبادرة البنك المركزى.. مدة السداد تبدأ من اليوم ولمدة 6 أشهر.. و16.8 مليار جنيه إجمالى الفوائد المتراكمة غير المسددة.. وتستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين

"الجغرافيا" تبتسم و"الكيمياء" تنتقم.. ارتياح بين طلاب الأدبى لسهولة الامتحان.. والشعبة العلمية: الامتحان طويل وغير مباشر.. و"التعليم" تضبط 10حالات غش وتحيل 8 منهم للنيابة.. وتعديلات بإجابات الديناميكا

"الجغرافيا" تبتسم و"الكيمياء" تنتقم.. ارتياح بين طلاب الأدبى لسهولة الامتحان.. والشعبة العلمية: الامتحان طويل وغير مباشر.. و"التعليم" تضبط 10حالات غش وتحيل 8 منهم للنيابة.. وتعديلات بإجابات الديناميكا

"اليوم السابع" تطلق مبادرة لعقد مؤتمر وطنى موسع حول صناعة كرة القدم

"اليوم السابع" تطلق مبادرة لعقد مؤتمر وطنى موسع حول صناعة كرة القدم

الأول على الثانوية الفندقية: "عمرى 50 سنة وعندى إصرار أكمل"

الأول على الثانوية الفندقية: "عمرى 50 سنة وعندى إصرار أكمل"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة