الرئيسية أخبار عاجلة السلطات المصرية تغلق معبر رفح غدا وحتى الأحد أول يوليو الخميس، 28 يونيو 2018 06:34 م معبر رفح - أرشيفية إضافة تعليق قررت السلطات المصرية إغلاق معبر رفح بدءا من غد الجمعة الموافق 29 / 6 وحتى يوم الأحد الموافق 1 /7. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. سفير فلسطين بالقاهرة يشكر الرئيس السيسى لاستمرار فتح معبر رفح خلال العيد معبر رفح غلق معبر رفح فتح معبر رفح اللواء عباس كامل يؤدى اليمين الدستورية رئيسا للمخابرات العامة اليابان تخفض تحذيرات السفر لمصر.. وتؤكد انحسار الإرهاب بشكل ملحوظ بالخطوات.. طريقة تسوية الديون المتعثرة بالبنوك وفقًا لمبادرة البنك المركزى.. مدة السداد تبدأ من اليوم ولمدة 6 أشهر.. و16.8 مليار جنيه إجمالى الفوائد المتراكمة غير المسددة.. وتستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين "الجغرافيا" تبتسم و"الكيمياء" تنتقم.. ارتياح بين طلاب الأدبى لسهولة الامتحان.. والشعبة العلمية: الامتحان طويل وغير مباشر.. و"التعليم" تضبط 10حالات غش وتحيل 8 منهم للنيابة.. وتعديلات بإجابات الديناميكا "اليوم السابع" تطلق مبادرة لعقد مؤتمر وطنى موسع حول صناعة كرة القدم الأول على الثانوية الفندقية: "عمرى 50 سنة وعندى إصرار أكمل" لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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