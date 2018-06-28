video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 28 يونيو 2018 07:12 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الرئيس اللبنانى: لابد من حرب دولية ضد المخدرات

الخميس، 28 يونيو 2018 06:03 م
الرئيس اللبنانى: لابد من حرب دولية ضد المخدرات ميشال عون رئيس لبنان
أ ش أ
إضافة تعليق

أكد الرئيس اللبنانى ميشال عون، أن الحرب ضد المخدرات يجب أن تكون عالمية، نظرا لأن كل دول العالم تدفع الأثمان الباهظة من نخبة شبابها جراء تعاطى المخدرات وإدمانها، مشددا على أنه "لا حصانة ولا حماية ولا غطاء لأحد، وكل من يثبت تورطه فى المخدرات ستتم محاسبته".

وأشار الرئيس عون - فى كلمة بمناسبة اليوم الدولى لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها، فى القصر الجمهورى فى بعبدا - إلى أن موضوع المخدرات يجب سحبه من التراشق السياسى وعدم استغلاله فى المعارك السياسية، لأنه يتعلق بالمصلحة العامة التى لا تخص فريقا دون آخر لأن أبناء اللبنانيين جميعهم من دون استثناء فى دائرة الخطر.
وأضاف أن لبنان يسعى لأن تكون معركته ضد المخدرات حربا وطنية شاملة، يشارك بها كل مواطن، لأن كل فرد فى المجتمع هو مشروع ضحية، سواء بذاته أو بتحمله عبء النتائج، مؤكدا أن حجب المعلومات وعدم الإبلاغ عن مروج والتغاضى عن مدمن، يمثل جريمة لأنه يصب فى مصلحة المخدرات وضد مصلحة المجتمع والوطن.


وقال إن المدمن ليس مجرما، بل هو ضحية يحتاج من مجتمعه وعائلته ومحيطه كل الدعم الممكن والمساعدة لينتصر فى معركته، وأن أى تخل عنه يدفعه إلى الاستسلام، مشيرا إلى أهمية "الوقاية المسبقة" لما تمثله من حماية للمجتمع اللبنانى وأبنائه وتحول دون تحولهم إلى مشروع ضحايا محتملين فى كل لحظة.


ومن جهة أخرى ، قال الرئيس اللبنانى ميشال عون فى تصريحات له اليوم عقب استقباله عددا من مسئولى الشركات السياحية، إن الأمن والاستقرار الذى يشهدهما لبنان، سينعكس إيجابيا على القطاع السياحى فى بلاده، متوقعا أن تكون السنة الحالية من أفضل السنوات على المستوى السياحى فى لبنان.


وأشار "عون" إلى أن بقية القطاعات فى الدولة التى تعانى عجزا، تتطلب بعض الوقت لتحسن أوضاعها، مؤكدا أن الدولة تعمل على الخروج من الأوضاع الاقتصادية الراهنة.


وأضاف أن لبنان على وشك الإعلان عن اعتماد خطة اقتصادية وتحديد القطاعات المنتجة التى يمكن للبنانيين الاستثمار فيها، مؤكدا أنه إذا ما انطلقت خطط وبرامج مؤتمر سيدر (لدعم الاقتصاد اللبنانى وتنمية بنيته التحتية) قد يكون "بإمكاننا النهوض من جديد، إلا أن الأمر يتطلب شعبا غير يائس يبذل الجهود كى ننهض من جديد".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

عودة 370 لاجئ سورى من لبنان إلى منطقة القلمون الغربى

لبنان: الحريرى يستكمل غدا مشاوراته مع عون لتشكيل الحكومة

لبنان يتسلم صواريخ مضادة للدروع وأسلحة وذخائر من فرنسا وقبرص

الأهلى يبدأ رحلة استكشاف بطل لبنان قبل صدام البطولة العربية

سعد الحريرى: زيارة البابا تواضروس إلى لبنان شرف كبير لنا

ميشال عون

لبنان

المخدرات




لا تفوتك
اللواء عباس كامل يؤدى اليمين الدستورية رئيسا للمخابرات العامة

اللواء عباس كامل يؤدى اليمين الدستورية رئيسا للمخابرات العامة

اليابان تخفض تحذيرات السفر لمصر.. وتؤكد انحسار الإرهاب بشكل ملحوظ

اليابان تخفض تحذيرات السفر لمصر.. وتؤكد انحسار الإرهاب بشكل ملحوظ

بالخطوات.. طريقة تسوية الديون المتعثرة بالبنوك وفقًا لمبادرة البنك المركزى.. مدة السداد تبدأ من اليوم ولمدة 6 أشهر.. و16.8 مليار جنيه إجمالى الفوائد المتراكمة غير المسددة.. وتستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين

بالخطوات.. طريقة تسوية الديون المتعثرة بالبنوك وفقًا لمبادرة البنك المركزى.. مدة السداد تبدأ من اليوم ولمدة 6 أشهر.. و16.8 مليار جنيه إجمالى الفوائد المتراكمة غير المسددة.. وتستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين

"الجغرافيا" تبتسم و"الكيمياء" تنتقم.. ارتياح بين طلاب الأدبى لسهولة الامتحان.. والشعبة العلمية: الامتحان طويل وغير مباشر.. و"التعليم" تضبط 10حالات غش وتحيل 8 منهم للنيابة.. وتعديلات بإجابات الديناميكا

"الجغرافيا" تبتسم و"الكيمياء" تنتقم.. ارتياح بين طلاب الأدبى لسهولة الامتحان.. والشعبة العلمية: الامتحان طويل وغير مباشر.. و"التعليم" تضبط 10حالات غش وتحيل 8 منهم للنيابة.. وتعديلات بإجابات الديناميكا

"اليوم السابع" تطلق مبادرة لعقد مؤتمر وطنى موسع حول صناعة كرة القدم

"اليوم السابع" تطلق مبادرة لعقد مؤتمر وطنى موسع حول صناعة كرة القدم

الأول على الثانوية الفندقية: "عمرى 50 سنة وعندى إصرار أكمل"

الأول على الثانوية الفندقية: "عمرى 50 سنة وعندى إصرار أكمل"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة