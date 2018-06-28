الرئاسة: اتفاق على شراكة ثقافية بين مصر وفرنسا بالمشروعات الضخمة

كتب محمد الجالى

قال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إنه تم الاتفاق خلال لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع وزير خارجية فرنسا، علي إقامة شراكة ثقافية بين مصر وفرنسا فى إطار تعاون ثنائى فى المشروعات الثقافية الضخمة التي تشيدها مصر حالياً وعلي رأسها مدينة الفنون والثقافة والأوبرا العالمية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والمتحف المصري الكبير بهضبة الأهرام، ومتحف الحضارة بالمعادى، ومتحف مدينة العالمين الجديدة، وذلك علي نحو يعكس الميراث الثقافي والحضاري العريق لكل من البلدين ولما لفرنسا من خبرة عريضة في مجال المتاحف والثقافة والفنون، الأمر الذى يمثل مساهمة وإضافة ثرية لتلك المشروعات العالمية على أرض مصر.

جاء ذلك فى تصريح من المتحدث باسم الرئاسة للصحفيين، اليوم الخميس.

واستقبل الرئيس السيسى اليوم "جان إيف لودريان" وزير خارجية فرنسا، وذلك بحضور اللواء عباس كامل، رئيس المخابرات العامة، بالإضافة إلى السفير الفرنسي بالقاهرة.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن وزير خارجية فرنسا نقل إلى الرئيس تحيات الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، مؤكداً اعتزاز بلاده بالعلاقات الوطيدة والمتميزة التي تربطها بمصر، باعتبارها إحدى ركائز الاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط، والحرص على دعم تلك العلاقات بما يضمن تعزيز الشراكة القائمة بين البلدين وتطويرها على مختلف الأصعدة.