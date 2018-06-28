الديوان الملكى الهاشمى يهنئ الأمير الحسين بن عبد الله الثانى بعيد ميلاده

هنأ الديوان الملكى الهاشمى، الأمير الحسين بن عبد الله الثانى ولى العهد، بمناسبة عيد ميلاده الذى يوافق اليوم 28 يونيو.
وكتب حساب الديوان الهاشمى، عبر "تويتر" :" كل عام وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثانى، ولى العهد بخير، متمنين له دوام الصحة والعافية، وأن يعيد الله عليه هذه المناسبة أعواما عديدة، فى ظل جلالة الملك عبد الله الثانى حفظه الله".
كل عام وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد بخير، متمنين له دوام الصحة والعافية، وأن يعيد الله عليه هذه المناسبة أعواما عديدة، في ظل جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله— RHC (@RHCJO) June 28, 2018
Wishing HRH Crown Prince Al Hussein bin Abdullah II a happy birthday and many happy returns pic.twitter.com/DUb76aZZtn
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