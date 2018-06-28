video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 28 يونيو 2018 10:39 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الديوان الملكى الهاشمى يهنئ الأمير الحسين بن عبد الله الثانى بعيد ميلاده

الخميس، 28 يونيو 2018 09:58 ص
الديوان الملكى الهاشمى يهنئ الأمير الحسين بن عبد الله الثانى بعيد ميلاده الأمير حسين بن عبد الله
كتبت – شرويت ماهر
إضافة تعليق

هنأ الديوان الملكى الهاشمى، الأمير الحسين بن عبد الله الثانى ولى العهد، بمناسبة عيد ميلاده الذى يوافق اليوم 28 يونيو.

وكتب حساب الديوان الهاشمى، عبر "تويتر" :" كل عام وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثانى، ولى العهد بخير، متمنين له دوام الصحة والعافية، وأن يعيد الله عليه هذه المناسبة أعواما عديدة، فى ظل جلالة الملك عبد الله الثانى حفظه الله".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الديوان الملكى الهاشمى يهنئ الملك عبد الله بعيد جلوسه التاسع عشر

الديوان الملكى الهاشمى

الأمير حسين

الأردن

تويتر




لا تفوتك
مجدى عبد الغنى عن ضحكه بمباراة روسيا: مطلوب منى البكاء.. والإبراشى: بكينا فى البيوت

مجدى عبد الغنى عن ضحكه بمباراة روسيا: مطلوب منى البكاء.. والإبراشى: بكينا فى البيوت

"الرى": البحيرة الأعلى فى رى الأراضى.. والقاهرة الأكثر استهلاكًا لمياه الشرب

"الرى": البحيرة الأعلى فى رى الأراضى.. والقاهرة الأكثر استهلاكًا لمياه الشرب

الداخلية تتأهب لتأمين البلاد فى الذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو.. العمليات الخاصة والتشكيلات الأمنية تؤمن مؤسسات الدولة والمبانى الحيوية والسجون.. ووزير الداخلية: اتخاذ أعلى درجات الحذر واليقظة

الداخلية تتأهب لتأمين البلاد فى الذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو.. العمليات الخاصة والتشكيلات الأمنية تؤمن مؤسسات الدولة والمبانى الحيوية والسجون.. ووزير الداخلية: اتخاذ أعلى درجات الحذر واليقظة

"الرباعى العربى"يتحرك ضد قطر أمام محكمة العدل لحماية الطيران المدنى.. ماذا خسر طيران الدوحة فى عام المقاطعة؟ انخفاض إيرادات الخطوط إلى الثلث.. مطار حمد يواصل نزيف الدولارات و الإمارة تفشل فى إبرام الاتفاقيات

"الرباعى العربى"يتحرك ضد قطر أمام محكمة العدل لحماية الطيران المدنى.. ماذا خسر طيران الدوحة فى عام المقاطعة؟ انخفاض إيرادات الخطوط إلى الثلث.. مطار حمد يواصل نزيف الدولارات و الإمارة تفشل فى إبرام الاتفاقيات

أهداف مباريات اليوم الأربعاء فى كأس العالم.. ألمانيا تودع المونديال

أهداف مباريات اليوم الأربعاء فى كأس العالم.. ألمانيا تودع المونديال

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة