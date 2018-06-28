الداخلية: مقتل 6 من حركة حسم متورطين فى استهداف موكب مدير أمن الإسكندرية

كتبت دينا الحسيني

استكمالاً لجهود وزارة الداخلية لكشف ملابسات حادث استهداف موكب مدير أمن الإسكندرية السابق يوم 24 مارس 2018 وما كشفته المعلومات عن تورط بؤرة من عناصر ما تسمى بحركة حسم "الجناح المُسلح لجماعة الإخوان الإرهابية" فى تنفيذ الحادث ونجاح الجهود الأمنية فى مداهمة وكر اختبائهم بمحافظة البحيرة والتعامل معهم، مما أسفر عن مصرع عدد 6 منهم والعثور بحوزتهم على كمية من الأسلحة.

فقد أسفرت الخطة الأمنية الموضوعة لتتبع وملاحقة باقى كوادر البؤرة الإرهابية وتضييق الخناق عليهم وصولاً لضبطهم، عن تحديد أحد العناصر المنفذة ويدعى "معتز مصطفى حسن كامل عبدالله"، واختبائه بإحدى الشقق السكنية بمحافظة الإسكندرية، وباستهدافها عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا أمكن ضبط المذكور والعثور بحوزته على "طبنجة عيار 9 مم – كمية من الطلقات – 2 مفجر عبوات ناسفة – كمية من المواد التى تستخدم فى صناعة العبوات المتفجرة – أدوات للتنكر".

وقد أشارت نتائج الفحص والمعلومات إلى انتمائه لحركة حسم الإرهابية وسفره وعدد من عناصر الحركة للخارج خلال عام 2017 لتلقى دورات تدريبية فى مجال استخدام الأسلحة المختلفة وتصنيع العبوات المتفجرة .. وشارك عقب عودته للبلاد فى رصد عدد من الأهداف الهامة والحيوية بالمحافظة ومن بينها ركاب مدير أمن الإسكندرية السابق .

أكدت نتائج البحث والتحرى عن قيامه بالتنكر وقيادة السيارة المفخخة المستخدمة فى الحادث وتركها بمكان التنفيذ بشارع المعسكر الرومانى عقب تفعيل الدائرة الإلكترونية للعبوة الناسفة.

أسفرت عمليات تتبع باقى عناصر البؤرة عن اتخاذ بعضهم من إحدى الشقق الكسنية بمحافظة أسيوط وكراً لاختبائهم حيث تم مداهمتها وتبادل إطلاق الأعيرة النارية معهم مما أسفر عن مصرع عدد 4 عناصر وعثر بحوزتهم على ( 2 بندقية آلية ، 2 طبنجة ، عبوة ناسفة) .

كما نجحت الجهود فى ضبط القيادى الإخوانى بحركة حسم الإرهابية "باسم محمد إبراهيم جاد"، والذى تولى تدبير السيارة المستخدمة فى الحادث واستغلالها فى نقل المواد المتجرة والأسلحة وتسليهما لعناصر البؤرة بمدينة الإسكندرية فى إطار الإعداد لتنفيذ الحادث المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وتباشر نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات، وجارى مواصلة الجهود لضبط باقى عناصر البؤرة .