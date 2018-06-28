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الداخلية البريطانية تدفع 21 مليون استرلينى تعويضات لاحتجاز 850 شخصا بالخطأ

الخميس، 28 يونيو 2018 04:07 م
الداخلية البريطانية تدفع 21 مليون استرلينى تعويضات لاحتجاز 850 شخصا بالخطأ الشرطة البريطانية ـ صورة أرشيفية
لندن (أ ش أ)
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قال مسئولون بريطانيون إن وزارة الداخلية البريطانية اعتقلت بالخطأ أكثر من 850 شخصًا بين أعوام 2012 و2017، بعضهم كان يعيش فى بريطانيا بشكل غير قانونى، وإثر ذلك أجبرت الحكومة على دفع أكثر من 21 مليون جنيه إسترلينى تعويضًا عما قامت به .

وكشفت أرقام رسمية أطلعت عليها لجنة برلمانية معنية بالشئون الداخلية البريطانية أن هناك 171 قضية اعتقال بالخطأ لمهاجرين فى 2015 -2016 مما أجبر الحكومة البريطانية على دفع تعويضات قيمتها 4.1 مليون إسترلينى، حسبما ذكرت صحيفة (الجارديان) البريطانية.

وبحسب الصحيفة، دفعت الحكومة مبلغًا تعويضيًا إضافيًا بقيمة 3.3 مليون إسترلينى بسبب اعتقال 143 شخصًا بالخطأ فى 2016-2017.

وخلال الفترة من 2012 إلى 2015، دفعت الحكومة البريطانية 13.8 مليون إسترلينى لأكثر من 550 شخصًا بعد مدة من احتجازهم بشكل غير قانونى.

ولم تقدم الأعداد الخاصة بأعداد المحتجزين أى تفاصيل عن هوية الأشخاص الذين تم احتجازهم، رغم أن هذه الأعداد تتضمن على الأرجح مهاجرين من دول إفريقية ودول الكاريبى، تم إرسالهم بالخطأ إلى مراكز ترحيل المهاجرين أو سجون قبل ترحيلهم، بحسب الجارديان.

 


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