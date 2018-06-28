الجريدة الرسمية تنشر قرار السيسى بالتصديق على قانون تنمية الموارد المالية

كتب محمد صبحى

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 153 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة بعد موافقة مجلس النواب.

وجاء فى الجريدة الرسمية، قرر مجلس النواب القانون الأتى نصه، وقد أصدرناه" المادة الأولى يستبدل بنصوص البنود أرقام (2،3،4،6،8،19) من المادة الأولى رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.

وفيما يخص تعديلات البند 2 الخاص بجوازات السفر: 200 جنيه عن استخراج جواز السفر أو تجديده.

إقامة الأجانب وما يتعلق بها :-

500 جنيه على التصالح فى مخالفة التأخير فى تسجيل إقامة الأجنبى.

500 جنيه على التصالح فى التأخير فى الإخطار عن إيواء الأجنبى أو مغادرته أو استخدامه.

500 جنيه على التصالح فى مخالفة عدم الإخطار قبل تغيير محل الإقامة.

500 جنيه على التصالح مع الأجنبى فى حالة عدم حصوله على ترخيص الإقامة أو تجديده.

500 جنيه على كل ترخيص بالإقامة أو بطاقة الإقامة أو تجديدهما.

4 – طلب الحصول على الجنسية المصرية :

10 آلاف جنيه على طلب الحصول على الجنسية المصرية .

وجاء البند 6 الخاص برخص السلاح :

2500 جنيه على استخراج رخصة السلاح عن كل قطعة، و1000 جنيه عند تجديد رخصة السلاح عن كل قطعة.

وفيما يخص تعديلات المادة الثانية بإضافة بند جديد للمادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 .

وجاء المادة الأولى من البند 20 ، بفرض 50 جنيها عند شراء خط محمول جديد تدفع مرة واحدة، و10 جنيهات رسما شهريا يدفع عند سداد الفاتورة لخطوط المحمول، وتلتزم الجهات التى تقدم هذه الخدمات بتحصيل هذا الرسم مع قيمة الخدمة وتوريده إلى وزارة المالية.