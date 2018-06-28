video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 28 يونيو 2018 07:52 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الجامعة الأمريكية بالقاهرة تستقبل وفدًا من كبرى الجامعات البريطانية

الخميس، 28 يونيو 2018 07:28 م
الجامعة الأمريكية بالقاهرة تستقبل وفدًا من كبرى الجامعات البريطانية وفد الجامعات البريطانية يزور الجامعة الأمريكية
كتب - وائل ربيعى
إضافة تعليق
استقبلت الجامعة الأمريكية بالقاهرة وفداً من كبرى الجامعات البريطانية برئاسة فيفيان ستيرن، مديرة الجامعات الدولية البريطانية، لعقد اجتماع مع كبار مسئولى الجامعة الأمريكية بالقاهرة للتعرف على تجربة وخبرة الجامعة فى مصر، ودعم جهود الدولة فى إنشاء فروع للجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.
 
جاءت الزيارة فى إطار جولة وفد الجامعات البريطانية لعدد من الجامعات الحكومية والخاصة للتعرف على طبيعة التعليم المصرى، والتمهيد لعقد اتفاقيات تعاون مشترك وإنشاء فروع للجامعات البريطانية بالعاصمة الإدارية الجديدة. 
 
استقبل الوفد فرانسيس ريتشياردوني، رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة؛ والدكتور أشرف حاتم، مستشار الجامعة؛ والدكتور إيهاب عبد الرحمن، الرئيس الأكاديمى للجامعة؛ والدكتورة دينا برعى، عميد كلية التعليم المستمر؛ والدكتور أحمد طلبة، الرئيس الأكاديمى المشارك للإدارة الاستراتيجية لشئون الإلتحاق بالجامعة؛ والدكتور علاء الدين إدريس، الرئيس الأكاديمي المشارك للأبحاث والإبتكار والإبداع، والدكتورة عزيزة اللوزي، الرئيس الأكاديمي المشارك للتعليم والتدريس التحويلي، والدكتور روبرت سويتزر عميد كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية والدكتورة غادة برسوم، الأستاذ المشارك بقسم السياسات العامة والإدارة. شمل وفد خبراء الجامعات البريطانية كبار مسئولي الجامعات البريطانية مثل جامعة كوفنتري وليفربول و كوين مارجرت وبوستماوث وإيست أنجيلا وإدنبرة نابير وكارديف متروبوليتان وساسكس وليستر وغيرها.
 
أعرب فرانسيس ريتشياردوني عن سعادته بهذا اللقاء الهام الذي شارك في إعداده وزارة التعليم العالي و المجلس الثقافي البريطاني و السفارة البريطانية بالقاهرة، كما استعرض تعاون الجامعة الأمريكية بالقاهرة المستمر مع وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات وأكاديمية البحث العلمي والجامعات المصرية الحكومية والخاصة لدعم جودة منظومة التعليم في مصر، ولفت ريتشياردوني أيضاً إلى جهود الجامعة في تأهيل  طلاب الجامعات في مصر لسوق العمل بعد تخرجهم وذلك بإنشاء مراكز التنمية المهنية في 20 جامعة حكومية.
 
أكد ريتشياردوني أيضاً تشجيع الجامعة الدائم للبحث العلمي وألمح إلى مشاركة الجامعة بأحدث أبحاثها في المؤتمر القومي للبحث العلمي والذي نظمته مؤخراً وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مارس الماضي، تحت شعار "إطلاق طاقات المصريين"، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
 
جدير بالذكر أن الجامعة الأمريكية بالقاهرة عقدت في فبراير الماضي منتدى خبراء فروع الجامعات الدولية، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، حيث تمت مناقشة النماذج المختلفة لفروع الجامعات الدولية، والأطر السیاسیة والتنظیمیة لفروع الجامعات وضم لفيف من خبراء التعليم الدوليين وكذلك خبراء التعليم العالى بالجامعة الأمريكية بالقاهرة و الجامعات المصرية ووزراء التعليم العالى السابقين ورؤساء الجامعات الحكومية والخاصة ولفيف من أستاذة الجامعات ورجال الأعمال المهتمين بهذا الشأن.
 
وفد الجامعات البريطانية يزور الجامعة الأمريكية (1)
 
وفد الجامعات البريطانية يزور الجامعة الأمريكية (2)
 
وفد الجامعات البريطانية يزور الجامعة الأمريكية (3)
 
وفد الجامعات البريطانية يزور الجامعة الأمريكية (4)
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الجامعة الأمريكية بالقاهرة تمنح محمود محى الدين الدكتوراه الفخرية

الجامعة الامريكية

الجامعات البريطانية

التعليم العالى

اخبار مصر

مصر اليوم




لا تفوتك
اللواء عباس كامل يؤدى اليمين الدستورية رئيسا للمخابرات العامة

اللواء عباس كامل يؤدى اليمين الدستورية رئيسا للمخابرات العامة

اليابان تخفض تحذيرات السفر لمصر.. وتؤكد انحسار الإرهاب بشكل ملحوظ

اليابان تخفض تحذيرات السفر لمصر.. وتؤكد انحسار الإرهاب بشكل ملحوظ

بالخطوات.. طريقة تسوية الديون المتعثرة بالبنوك وفقًا لمبادرة البنك المركزى.. مدة السداد تبدأ من اليوم ولمدة 6 أشهر.. و16.8 مليار جنيه إجمالى الفوائد المتراكمة غير المسددة.. وتستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين

بالخطوات.. طريقة تسوية الديون المتعثرة بالبنوك وفقًا لمبادرة البنك المركزى.. مدة السداد تبدأ من اليوم ولمدة 6 أشهر.. و16.8 مليار جنيه إجمالى الفوائد المتراكمة غير المسددة.. وتستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين

"الجغرافيا" تبتسم و"الكيمياء" تنتقم.. ارتياح بين طلاب الأدبى لسهولة الامتحان.. والشعبة العلمية: الامتحان طويل وغير مباشر.. و"التعليم" تضبط 10حالات غش وتحيل 8 منهم للنيابة.. وتعديلات بإجابات الديناميكا

"الجغرافيا" تبتسم و"الكيمياء" تنتقم.. ارتياح بين طلاب الأدبى لسهولة الامتحان.. والشعبة العلمية: الامتحان طويل وغير مباشر.. و"التعليم" تضبط 10حالات غش وتحيل 8 منهم للنيابة.. وتعديلات بإجابات الديناميكا

"اليوم السابع" تطلق مبادرة لعقد مؤتمر وطنى موسع حول صناعة كرة القدم

"اليوم السابع" تطلق مبادرة لعقد مؤتمر وطنى موسع حول صناعة كرة القدم

الأول على الثانوية الفندقية: "عمرى 50 سنة وعندى إصرار أكمل"

الأول على الثانوية الفندقية: "عمرى 50 سنة وعندى إصرار أكمل"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة