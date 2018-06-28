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الثالث مكرر على دبلومات الثلاث سنوات: سأكمل دراستى للالتحاق بكلية الهندسة

الخميس، 28 يونيو 2018 12:39 م
الثالث مكرر على دبلومات الثلاث سنوات: سأكمل دراستى للالتحاق بكلية الهندسة الطالب محمد عادل مصطفى عبد المعطى
كتبت آية دعبس
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قال الطالب محمد عادل مصطفى عبد المعطى، الحاصل على المركز الثالث مكرر على مستوى الجمهورية،  بنتائج الدبلومات بمدارس الثانوية الفنية الصناعية، نظام الثلاث سنوات،  بمجموع 684 من إجمالى 700 درجة،  بنسبة 97.71%، أنه اعتمد بشكل أساسى خلال الدراسة على الدروس الخصوصية، مشيرا إلى أنه كان يخصص حوالى 8 ساعات بشكل يومى للمذاكرة.

 

وأضاف محمد عادل،  فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه سيكمل دراسته للالتحاق بكلية الهندسة،  موضحا أنه كان يدرس بتخصص تركيبات معدات كهربائية بالمدرسة.

 
 
 

 


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اوائل الدبلومات

الثالث مكرر بالدبلومات

محمد عادل




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