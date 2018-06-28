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التعليم: للطالب حق التقدم بشكوى حال رفض رئيس اللجنة كتابة تقرير بمرضه

الخميس، 28 يونيو 2018 01:19 م
التعليم: للطالب حق التقدم بشكوى حال رفض رئيس اللجنة كتابة تقرير بمرضه الدكتور رضا حجازى رئيس امتحانات الثانوية العامة
كتب محمود طه حسين
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أعلن الدكتور رضا حجازي رئيس امتحانات الثانوية العامة عن ضبط 10 حالات غش خلال امتحان مادتى الكيمياء والجغرافيا لطلبة شهادة الثانوية العامة منهم 6 حالات قاموا بتصوير أجزاء من أسئلة الامتحان ونشروها على مواقع التواصل الاجتماعى.
 
جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الصحفى الذى عقده رئيس امتحانات الثانوية العامة اليوم لإعلان تفاصيل سير العملية الامتحانية خلال امتحان مادتى الكيمياء والجغرافيا.
 
وأوضح أنه في حال رفض رئيس اللجنة عمل تقرير بمرض طالب داخل اللجنة ، يمكن للطالب كتابة شكوي وتسليمها فى الوزارة ويتم التحقيق فيها بشكل عاجل وحال ثبوت تقاعس رئيس اللجنة يتم منح الطالب حقه فى الامتحان فى الدور الثاني بدرجة كاملة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتقاعس.
 
وأضاف أن غرفة عمليات اتحاد طلاب مصر أرسل تقاريره لغرفة العمليات المركزية بالوزارة وأفادت بأن الامتحان فى مستوى الطالب المتوسط.

 


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