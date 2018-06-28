التعليم: جار التأكد من امتحان الكيمياء المتداول على صفحات الغش للتأكد منه

كتب محمود طه حسين

أكدت غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه جار تتبع الأسئلة المتداولة على صفحات الغش الإلكترونى لمادتى الكيمياء والجغرافيا لامتحان الثانوية والذى ظهر بعد بدء اللجنة للتأكد من صحة الأسئلة.

يذكر أن امتحانات الثانوية العامة انطلقت 3 يونيو الجارى وتنتهى 1 يوليو المقبل، ويؤدى قرابة 656 ألف طالب وطالبة من مختلف المحافظات فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية.



ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألفًا و898 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفًا و716 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى رياضة و264 ألفا و697 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.