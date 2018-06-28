التعليم: السبت والأحد أيام امتحانات عادية والتصحيح مستمر دون إجازات

كتب محمود طه حسين

قال الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إن قطار الثانوية العامة أوشك على الانتهاء ويوم الأحد رغم أنه إجازة ولكن الامتحانات مستمرة وأعمال تقدير الدرجات والتصحيح مستمر كما أن يوم السبت هناك امتحان للطلاب المكفوفين.

وأضاف رئيس امتحانات الثانوية العامة، إنه كرئيس امتحان وهيئات فنية يوجد لدينا منهجية علمية لتعديل نماذج الإجابات فى المواد بعد تصحيح العينة العشوائية واذا صادف أن اى سؤال لم يجيبوا عليه سيتم إلغائه والكنترولات تعمل بروح نموذج الإجابة ولا يعقل أن يجيب الطالب إجابة علمية ولا يحصل على درجة.