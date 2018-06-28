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التعليم: السبت والأحد أيام امتحانات عادية والتصحيح مستمر دون إجازات

الخميس، 28 يونيو 2018 12:38 م
التعليم: السبت والأحد أيام امتحانات عادية والتصحيح مستمر دون إجازات الدكتور رضا حجازى رئيس امتحانات الثانوية العامة
كتب محمود طه حسين
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قال الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إن قطار الثانوية العامة أوشك على الانتهاء ويوم الأحد رغم أنه إجازة ولكن الامتحانات مستمرة وأعمال تقدير الدرجات والتصحيح مستمر كما أن يوم السبت هناك امتحان للطلاب المكفوفين.
 
وأضاف رئيس امتحانات الثانوية العامة، إنه كرئيس امتحان وهيئات فنية يوجد لدينا منهجية علمية لتعديل نماذج الإجابات فى المواد بعد تصحيح العينة العشوائية واذا صادف أن اى سؤال لم يجيبوا عليه سيتم إلغائه والكنترولات تعمل بروح نموذج الإجابة ولا يعقل أن يجيب الطالب إجابة علمية ولا يحصل على درجة.
 
يذكر أن امتحانات الثانوية العامة انطلقت 3 يونيو الجارى وتنتهى 1 يوليو المقبل، ويؤدى قرابة 656 ألف طالب وطالبة من مختلف المحافظات فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية.
 
ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألفًا و898 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفًا و716 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى رياضة و264 ألفا و697 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.
 
 
 

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