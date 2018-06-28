التعليم: أكثر من 5 آلاف طالب استفادوا من درجات الرأفة بـ"الدبلومات الفنية"

كتب محمود طه حسين

أكد المهندس حسن مشعل رئيس قطاع التعليم الفنى ونائب رئيس امتحانات التعليم الفنى، أن ما لا يقل عن 5 آلاف طالب استفادوا من درجات الرأفة وذلك خلال مراجعة نتيجة دبلومات الفنية قبل اعتمادها.

وأوضح حسن مشعل فى تصريحات صحفية له على هامش المؤتمر الصحفى لإعلان نتيجة الدبلومات الفنية، أن بعض الطلاب الذين استفادوا من درجات الرافة تغيرت حالتهم أما من دور ثانى لناجح أو من راسب لدور ثانى.

وأوضح حسن مشعل أنه تم اتخاذ الاجراءات القانونية، مع ما لا يقل عن مائة طالب وملاحظ ارتكبوا مخالفات، مشيرا إلى أنه تم حرمان بعض الطلاب من المادة وحرمان آخرين من عام دراسى تطبيقا للقرار الوزارى المنظم لأعمال الامتحانات والحرمان منها رقم 73 لسنة 2017.