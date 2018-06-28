التحريات الأولية تفيد بانتحار أمين شرطة داخل سيارته

كتب أحمد حسنى

أوضحت تحقيقات نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة، فى واقعة العثور على جثة أمين شرطة بمدينة بدر مصاب بطلق نارى داخل سيارته، أن تشخيص الحادثة والتحريات الأولية تفيد بانتحاره أو خروج رصاصة من السلاح بطريق الخطأ.

وأشارت تحقيقات النيابة إلى أن المتوفى سبق استبعاده من عمله السابق بمديرية أمن بورسعيد ونقله للعمل بمدينة بدر، بعد مخالفات ليست جنائية.

وتعود الواقعة لتلقى قسم شرطة بدر بلاغاً، يفيد بسماع دوى رصاص داخل سيارة بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وعثر على جثة "م ب" 35 سنة، مصاب بطلق نارى وتوفى متأثرا بإصابته، وتم نقل الجثة للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وأشارت التحريات إلى أن المتوفى متزوج ووالد لطفلين، وجار تكثيف الجهود للوقوف على ملابسات الحادث، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال الواقعة.