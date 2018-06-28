البنك الدولى يشيد بالتجربة المصرية لإصلاح قطاع الطاقة

كتب أحمد أبو حجر

زار المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، مقر البنك الدولى بواشنطن حيث عقد لقاءً موسعاً حضره د . محمود محيى الدين النائب الأول لرئيس البنك، وعدد من المسئولين بالبنك عن شئون الطاقة و منطقتى الشرق الأوسط وإفريقيا، وذلك فى إطار زيارته لواشنطن للمشاركة فى فعاليات مؤتمر الغاز العالمى.

وخلال اللقاء أكد الملا، أن الإصلاحات المهمة التى نفذتها الحكومة المصرية فى قطاع الطاقة على مدار السنوات الأربع الماضية تمثل قوة دافعة لتعزيز النمو الاقتصادى وجذب المزيد من الاستثمارات إلى هذا القطاع الحيوى، والمساهمة فى تأمين إمدادات الطاقة باعتبارها المحرك الأساسى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية .

واستعرض الملا خلال اللقاء جهود تنفيذ برامج العمل المصرية لإصلاح قطاع الطاقة والنتائج الإيجابية التى حققتها هذه البرامج بما انعكس بصورة مباشرة على نجاح تأمين إمدادات الطاقة وتجاوز التحديات التى واجهها هذا القطاع بصورة كبيرة وتخفيف جانب مهم من الأعباء على الدولة فى توفير النقد الأجنبى .





المهندس طارق الملا ورئيس قطاع الطاقة بالبنك الدولى خلال اللقاء

كما استعرض الملا رؤية مصر للتحول إلى مركز إقليمى لتداول وتجارة الطاقة والإمكانيات التى تؤهلها لتحقيق هذا الهدف والخطوات الواضحة المتكاملة التى تنفذها الدولة المصرية لتحقيق هذا الهدف، كما عرض الرؤية الحالية لتطوير وتحديث قطاع البترول من خلال المشروع الطموح الجارى تنفيذه والذى يشتمل على 7 برامج عمل تستهدف رفع كفاءة الأداء فى مختلف أنشطة الصناعة البترولية.

وأشاد مسئولى البنك الدولى بالتجربة المصرية لإصلاح قطاع الطاقة، مؤكدين على تميزها معتبرين أنها تمثل قصة نجاح كبيرة للإصلاح واستعادة المكانة المرموقة لقطاع الطاقة المصرى إقليمياً ودولياً وأنها تعد نموذجاً يمكن أن تستفيد منه الدول الأخرى أو قطاعات أخرى فى مصر .

كما التقى الملا خلال زيارته لمقر البنك بكل من الدكتور حافظ غانم نائب رئيس البنك الدولى والسيد ريكاردو بوليتى رئيس قطاع الطاقة بالبنك الدولى، حيث بحث الجانبان أولويات العمل المشترك خلال المرحلة المقبلة بين قطاع البترول والبنك الدولى فى ضوء المشروعات التى يمولها البنك فى قطاع البترول والغاز المصرى ومساهمته فى مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول .