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البرلمان العربى يختتم دور الانعقاد الثانى بالقاهرة فى الفترة من ١ لـ ٤ يوليو

الخميس، 28 يونيو 2018 12:42 م
البرلمان العربى يختتم دور الانعقاد الثانى بالقاهرة فى الفترة من ١ لـ ٤ يوليو البرلمان العربى
كتب مصطفى عنبر
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يعقد البرلمان العربى برئاسة الدكتور مشعل بن فهم السلمى، اجتماعات جلسته الخامسة والأخيرة من دور الانعقاد الثانى للفصل التشريعى الثانى، من 1 إلى 4 يوليو القادم، فى القاهرة.
 
وستركز الجلسة على تطورات الأوضاع العربية الراهنة، ومواصلة جهود البرلمان العربى فى دعم القضايا العربية المحورية والاستراتيجية الهامة، وفى مقدمتها القضية الفلسطينية، وتطورات الأوضاع فى الجمهورية اليمنية، ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
 
وستعقد لجان البرلمان العربى الأربع الدائمة اجتماعاتها، يوم الثلاثاء الموافق  3 يوليو، حيث ستناقش لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومى مشروع التقرير الدورى للحالة السياسية ومستجدات الأوضاع السياسية فى العالم العربى، حيث ستناقش لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية دراسة مقترح تشريع قانون استرشادي لتحقيق الأمن الغذائى، ودراسة مقترح تشريع قانون استرشادى لجذب رؤوس الأموال العربية للعالم العربى، والإحاطة بموقف ترتيبات تنظيم ندوة التكامل الاقتصادى التى ستعقد فى أكتوبر القادم بعنوان "تيسير التجارة والاستثمار فى العالم العربى".
 
فيما ستناقش لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان مشروع قرار بشأن ما تقوم به ميليشيا الحوثى الإنقلابية بتجنيد الأطفال القسرى في اليمن واستخدامهم كدروع بشرية وإجبارهم على المشاركة فى الأعمال العسكرية، ومشروع قرار بشأن ما يصدر من قرارات وتقارير وبيانات مغلوطة من بعض المنظمات الإقليمية والدولية عن حالة حقوق الإنسان فى العالم العربى خاصةً ما صدر مؤخراً عن البرلمان الأوروبى عن حالة حقوق الإنسان فى بعض الدول العربية، ومنها جمهورية مصر العربية ومملكة البحرين، بالإضافة إلى مسودة " تقرير حالة حقوق الإنسان فى العالم العربى لعام 2017م".
 
بينما ستناقش لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب مشروع القانون الاسترشادى العربى الموحد بشأن التعليم العالى والبحث العلمى، ومتابعة الترتيب لعقد مؤتمر حول اللاجئين والنازحين من النساء والأطفال العرب بما يمهد لإعداد مشروع قانون استرشادى عربى لحماية حقوق اللاجئين والنازحين من النساء والأطفال العرب، ودراسة تشريع قانون استرشادى لحفظ الآثار العربية.
 
وستُعقد يوم الأحد القادم ، الأول من يوليو، اجتماع اللجنة المعنية بتنفيذ خطة البرلمان العربى لرفع اسم جمهورية السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بحضور وفد رفيع المستوى عن جمهورية السودان برئاسة السيد أسامة فيصل وزير الدولة بوزارة الخارجية بجمهورية السودان وسيعتمد الاجتماع الخطة التنفيذية لتحرك البرلمان العربى لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
 
وستعقد اللجان النوعية للبرلمان العربي اجتماعاتها يوم الاثنين 2 يوليو، حيث ستجتمع لجنة فلسطين لمناقشة خطة تحرك البرلمان العربي بعد نقل الولايات المتحدة الأمريكية سفارتها لدى القوة القائمة بالاحتلال إلى القدس، ومتابعة تكليف القمة العربية بالظهران "قمة القدس" للبرلمان العربي ببحث سبل تعزيز موارد صندوقى الأقصى والقدس، كما ستجتمع اللجنة المعنية بإعداد مشروع قانون استرشادى عربى للتعليم العالى والبحث العلمى، ولجنة الدول العربية الأقل نمواً، واللجنة المعنية بحقوق الإنسان في الوطن العربى، واللجنة المعنية بمراجعة الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، ولجنة دعم الدول العربية الأقل نمواً.
 
وسيعقد مكتب البرلمان العربى اجتماعه الحادى عشر مساء الثلاثاء المقبل الموافق 3 يولي، لإقرار جداول أعمال الجلسة التى ستعقد صباح يوم الأربعاء الموافق 4 يوليو القادم.

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