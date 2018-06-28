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الأول على الدبلوم الزراعى 5 سنوات: "حصلت على دروس فى الكيمياء فقط"

الخميس، 28 يونيو 2018 01:10 م
الأول على الدبلوم الزراعى 5 سنوات: "حصلت على دروس فى الكيمياء فقط" مؤتمر إعلان نتيجة الدبلومات الفنية
كتبت آية دعبس
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قال الطالب عمر صالح سليم مصطفى، الحاصل على المركز الأول، فى نتائج شهادات الدبلومات الفنية للتعليم الزراعى  2018، دبلوم الدراسة الفنية المتقدمة الزراعية (نظام السنوات الخمس)، بمجموع  46 من إجمالى 540 درجة، بنسبة 85.56%، إنه كان يتوقع صعوده ضمن الأوائل، لأنه اعتاد أن يحتل المركز الأول كل عام على مستوى مدرسته.
 
 
وأضاف "لكن الأمر اختلف فى العام الخامس، فقد شعرت أن صعودى الأول أيضا على المدرسة أيضا لن يحدث أى فائدة لى، وقررت أن أكون الأول على الجمهورية".
 
وأوضح صالح، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تخصص فى التصنيع الغذائى، وكان يخصص ساعتين فقط فى اليوم للمذاكرة، قائلا: لن أبالغ وأقول أننى كنت استمر طوال اليوم أذاكر، لكن كان ذلك خلال ساعتين فقط، حيث أذاكر خلالهما مادتين أيضا، بقراءة سريعة للالمام بمضمون الوحدات، واهتم أكثر بالتطبيق العملى، أما الدروس الخصوصية، فلم أحصل على أى دروس سوى بمادة الكيمياء من بين 14 مادة، وكان ذلك حبا فى معلمها فقط.
 
وأشار إلى أن وزارة التربية والتعليم، تواصلت معه لإبلاغه أنه ضمن الأوائل وسيتم تكريمه مع أوائل الثانوية العامة.

 


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نتائج الدبلومات

اوائل الدبلومات

الاول على الدبلوم الزراعى

عمر صالح




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