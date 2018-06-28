الأولى على الدبلومات الفنية الزراعية: "الأوائل هدفى.. وسأصبح معيدة فى الجامعة"

كتب ماجد تمراز

أعربت سامية سعد على أحمد، الطالبة بمدرسة فوه الثانوية الزراعية بكفر الشيخ ، ومن أوائل الدبلومات الفنية للتعليم الزراعى ، بمجموع 501 بنسبة 91.09%، عن سعادتها لتحقيق حلمها، وحصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية.

وأضافت سامية لـ"اليوم السابع"، أن منذ بداية العام الدراسى وهى كانت تسعى لتحقيق هذا الحلم، مشيرة إلى أن أحد معلميها الأستاذ أشرف سويلم معلم مادة العربى كان يشجعها باستمرار ، وهو أول من هنأها بالنتيجة عقب تهنئة والديها لها.

وأوضحت، أنها عملت الخبر من خلال اتصال تليفونى من نائب وزير التربية والتعليم لها، أمس، يبلغها بالنتيجة، مشيرة إلى أنها ستلتحق بكلية تربية زراعية، وتسعى إلى أن تكون معيدة بالكلية.