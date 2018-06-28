الأولى على الثانوية الفندقية 3 سنوات: "مدرسينى قالولى هاتطلعى الأولى"

كتبت آية دعبس

قالت الطالبة نعمة مجدى جمال الدين عبده، الحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية، فى دبلوم المدارس الثانوية الفنية الفندقية نظام الثلاث سنوات "إعداد مهنى"، بمجموع 436 من إجمالى 490 درجة، بنسبة 88.98%، إن معلميها كان لديهم يقين بأنها ستحتل المرتبة الأولى على مستوى الجمهورية، أو أحد المراكز العشر الأولى، نظرا لما كانت تبذله من مجهود فى الدراسة.



وأضافت نعمة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، بابا لم يقصر معى فى أى شئ، وكان دائما يدعمنى بقوله ميهمكيش حاجه، حتى إننى كنت أحصل على دروس خصوصية فى كل المواد الدراسية، وكان يدعمنى لأحصل على درجات مرتفعة للالتحاق بكلية التجارة، لاحقق حلمى فى أن أصبح محاسبة.



وأشارت إلى أنها كانت تذاكر بمعدل يومى من 3 إلى 4 ساعات، وتخصص فترات للراحة أثناء المذاكرة.





