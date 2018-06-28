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الأولى على الثانوية الفندقية: اهتم كثيرا بالتدريب العملى.. وأحب فن الطهى

الخميس، 28 يونيو 2018 12:59 م
الأولى على الثانوية الفندقية: اهتم كثيرا بالتدريب العملى.. وأحب فن الطهى إيمان سيد عبده على الأولى على الثانوية الفندقية
كتب سيد الخلفاوى
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قالت إيمان سيد عبده على، الأول على الثانوية الفندقية للتعليم والتدريب المزدوج نظام الثلاث سنوات، والطالبة بمدرسة شبرا الثانوية الفندقية للتعليم والتدريب المزدوج بالقاهرة، إن الشخص الذى وقف بجانبها ودعمها هى معلمة المواد الفندقية بمدرستها التى كانت دائما ما تشجعها وتعطيها الأمل، بالإضافة إلى أسرتها.
 
وأضافت الأولى على الثانوية الفندقية، أنها كانت تنوى أن تكمل فى مجال فن الطهى، ولكن بعد النتيجة من الممكن أن تغير رأيها، مؤكدة أنها كانت تقضى طوال اليوم فى التدريب العملى فى الفندق والتعليم النظرى مساءا وكان اليوم الدراسى ينتهى عند المغرب.
 
وأشارت إيمان أنها اهتمت كثيرا بالتدريب العملى فى أول عامين ثم اهتمت بالتعليم النظرى، لافته أن مواد التعليم الفنى أفضل من مواد الثانوية العامة وأكثرها يكون تدريب وتعليم عملى، وهى تحب ذلك، ما جعلها تتفوق فى دراستها.
 
 

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