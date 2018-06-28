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الأولى على الثانوية الزراعية بالجيزة: "فرحانة جدا وأتمنى أكون زى بابا"

الخميس، 28 يونيو 2018 01:00 م
الأولى على الثانوية الزراعية بالجيزة: "فرحانة جدا وأتمنى أكون زى بابا" مؤتمر إعلان نتيجة الدبلومات الفنية
كتب إبراهيم سالم
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عبرت رضا على فرغلى ناجى، الأولى بالدبلومات الفنية بمدرسة الجيزة الثانوية الزراعية المهنية، عن سعادتها الشديدة بما حققته، قائلة "أنا فرحانة جدا ودا نتيجة التعب والمذاكرة"، ودعاء بابا وماما كان حافز أساسى ليا على النجاح، وأنا نفسى أكون زى بابا مهندسة زراعية".
 
فيما قال على فرغلى ناجى، والد الطالبة رضا، إنه فخور جدا بابنته على ما حققته، وإن شاء الله تدهل كلية الزراعة وتبقى أحسن مهندسة زراعية فى مصر، وهى كانت حريصة على المذاكرة، مفيش لعب وبتذاكر من نفسها".
 
 
 

 


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